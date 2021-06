The Soldat with Twin Arms confermato per PC nel 2021

Gli amanti del genere action a scorrimento, avranno sicuramente sentito parlare della piccola seppur ambiziosa produzione da parte di Bocchi Neko, The Soldat with Twin Arms. Il titolo si presenta in forze nei trailer, sebbene manchino ancora delle informazioni.

In ogni caso, tali informazioni non tarderanno ad arrivare a quanto pare, visto che il Bocchi Neko stesso ha confermato in queste ore che la produzione arriverà su PC nel corso del 2021, garantendo inoltre il supporto alle lingue inglese e giapponese.

Qualora cercaste maggiori dettagli, a questo indirizzo è possibile averle, sebbene ci sia poco in inglese purtroppo. Qua sotto, infine, vi lasciamo una descrizione di The Soldat with Twin Arms proveniente dal sito ufficiale, seguita da un trailer di aprile di quest’anno.

Il protagonista è una ragazza con la capacità di controllare liberamente le braccia estese fatte di una tecnologia misteriosa.

Usando il suo potere, affronta i vari problemi che si verificano in città. Basato su un sistema di combattimento semplice e fresco, il gioco è ricco di elementi con cui io [lo sviluppatore] personalmente mi diverto. Azione, solo schivate, fantascienza, cyberpunk, il rapporto amichevole tra un uomo più anziano e una ragazza, un gatto che può in qualche modo parlare, e altro.

Sarei felice se poteste godere delle cose che piacciono a me.