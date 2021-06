Transiruby arriverà su PC questo autunno, nessuna menzione per la versione Switch

Il publisher Flyhighworks ha dato la possibilità a due piccoli team, Skipmore ed Esquadra, di sviluppare e pubblicare, in futuro, il metroidvania Transiruby, titolo precedentemente annunciato sia per PC (in arrivo tramite Steam) che per la console nipponica Nintendo Switch.

Nelle ultime ore, comunque, le tre società hanno annunciato che il suddetto titolo arriverà per PC questo autunno e, fin qui, tutto nella norma, non fosse per il fatto che la precedentemente annunciata versione per la console della grande N non è stata affatto menzionata.

Che vi siano problemi in merito? Non ci è dato (ancora) saperlo, ma in attesa di nuove informazioni, vi lasciamo alla descrizione del titolo seguita da un nuovo trailer per Transiruby.

Esplora i misteri di una terra sconosciuta! “Transiruby” è un gioco metroidvania in cui esplori il mondo nei panni di un cyborg di nome Siruby. Affetta e spara lungo l’avventura per svelare i suoi segreti nascosti!