Hogwarts Legacy sarà presente all’E3 2021?

Hogwarts Legacy è sicuramente uno dei titoli più bramati dai videogiocatori, data anche l’enormità della fan base del franchise di J.K. Rowling. Con l’avvicinarsi dell’E3 2021 sorgono spontanee delle perplessità e dei dubbi su cosa verrà approfondito e cosa no e sembrerebbe plausibile la possibilità di riuscire ad assistere a qualche video di gameplay, ipotesi che viene spontanea quando si apprende che Warner Bros. Games prenderà parte all’evento.

Hogwarts Legacy è l’ultimo titolo appartenente alla celeberrima saga di Harry Potter ed è stato annunciato durante lo showcase di Playstation 5 del 2020, due anni dopo che un leak aveva fatto trapelare qualche screenshot dell’opera. Il gioco sarà un RPG e open-world, il cui setting è, chiaramente, ispirato alle ambientazioni trattate nei libri e film. Tra le poche cose note, inoltre, sappiamo che il gioco racconterà la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts della fine dell’Ottocento, perciò prima della nascita di Harry Potter e Lord Voldemort.

Dovremo impersonare uno studente di magia che riceve la sua lettera di ammissione alla scuola e che sarà in possesso della “chiave” necessaria a distruggere ciò che minaccia il mondo magico. In pieno stile RPG, sarà possibile caratterizzare al meglio il nostro personaggio: sia in termini estetici che di personalità.

Nonostante la confermata presenza di Warner Bros. Games all’E3, purtroppo, non sappiamo se verrà dedicato qualche spazio a questo nuovo titolo. A rincarare la dose, c’è un post su Twitter pubblicato dal profilo ufficiale del Summer Game Fest che, rispondendo ad un fan, comunica che la casa di sviluppo californiana sarà presente all’evento per parlare di Back 4 Blood.

Ciò comunque non vuol dire che sia certo che non vedremo Hogwarts Legacy all’evento in cui presenzierà Xbox, anche se risulta improbabile a questo punto. Il titolo, purtroppo, già nel gennaio scorso è stato rimandato all’anno 2022, in modo da migliorarlo e renderlo il più curato possibile in occasione della sua prossima uscita in cross-gen, per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.