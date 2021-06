Battlefield 2042: sarà svelato il 9 giugno insieme alla data di beta test, rumor

Secondo quanto riferito, il prossimo gioco di Battlefield si chiamerà Battlefield 2042. Questo è secondo i presunti dettagli del gioco pubblicati su Reddit questo fine settimana, che affermano che Electronic Arts è pronta a confermare i piani per un open beta test che avrà luogo alla fine di questo mese, durante il suo evento di rivelazione Battlefield il 9 giugno.

L’ambientazione 2042 posiziona il nuovo gioco esattamente 100 anni dopo il Battlefield originale (1942) e 100 anni prima della versione del 2006. Il post sui social media continua condividendo ulteriori presunti dettagli sul gioco, incluso il supporto per le partite 64 contro 64 su le mappe più grandi nella storia di Battlefield, il ritorno di Levolution e gli eventi meteorologici tornado e twisters che appaiono durante le partite. Si dice che Battlefield 2042 presenterà una nuova meccanica per professionisti, che consentirà alle squadre di giocatori di avere uno specialista per classe con gadget e abilità unici, come un medico che può sparare un dardo curativo. Le squadre saranno anche in grado di chiamare veicoli come gli ATV. Secondo i rumors, le mappe saranno notevolmente aumentate di dimensioni, con le squadre in grado di catturare in modo permanente i settori ottenendo punti al loro interno. Il nuovo Battlefield presenterà tute alari, rampini per portare rapidamente le truppe amiche in cima alle scogliere.

na versione di bassa qualità di quello che si dice sia un trailer di Battlefield 6 è trapelata per intero la scorsa settimana, seguita da una selezione di screenshot di Battlefield 6 di bassa qualità questa settimana. Sebbene il nuovo Battlefield sia pianificato per Xbox One e PS4 , si afferma che il gioco cross-gen non sarà supportato al momento del lancio. EA ha confermato che rivelerà il prossimo titolo Battlefield il 9 giugno, prima della sua uscita cross-gen per console e la versione PC durante le festività natalizie.