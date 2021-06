Final Fantasy: nessuna news di rilievo all’E3 2021?

La presenza di Final Fantasy all’E3 2021 potrebbe non portare a nessuna notizia di rilievo. A svelarlo è un insider tramite il forum di ResetEra, che ha lanciato questo suo pensiero (molto probabilmente basato su alcune informazioni che ha ricevuto) in un thread dedicato ai nuovi progetti di casa Square Enix. La popolare serie di giochi di ruolo dunque potrebbe non ricevere molto spazio da parte del publisher e sviluppatore nel corso della conferenza della kermesse di Los Angeles.

Se confermata si tratterebbe di una notizia decisamente clamorosa, considerando quanta carne al fuoco è in dirittura d’arrivo per il brand. Oltre a Final Fantasy XVI, esclusiva temporale di PlayStation 5, ci sarebbe un nuovo capitolo della serie sviluppato da Team Ninja che dovrebbe essere sulla falsa riga dei souls like. Il nuovo gioco è solamente un rumor, che in molti speravo di vedere confermato all’E3 2021 ma a quanto pare non sarà così.

Dove troveranno spazio i nuovi giochi e progetti della serie? Secondo alcuni fan e appassionati in realtà la maggior parte delle notizie più importanti arriveranno durante uno State of Play di PlayStation. Ricordiamo infatti che Square Enix ha una partnership importante con Sony ed è molto probabile che sia il sedicesimo capitolo che il nuovo gioco (ancora non annunciato) possano fare una comparsa durante un prossimo evento organizzato da Jim Ryan e soci. Vi aggiorneremo ovviamente non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.