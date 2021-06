Oddworld Soulstorm sarà disponibile anche su Xbox

Sembrerebbe che l’ESRB, ovvero l’Entertainment Software Rating Board, abbia classificato la versione per Xbox Series X/S e Xbox One di Oddworld: Soulstorm. Il titolo platform e adventure è stato condiviso da Oddworld Inhabitants in aprile 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4 (reso gratis ad aprile per gli abbonati a PlayStation Plus) e PC via Epic Games Store pare che sarà presto disponibile anche per le console di Microsoft.

Il titolo è a tutti gli effetti un reboot di Oddworld: Abe’s Exoddus (1998), sequel di Oddworld: Abe’s Oddysee (1997), entrambi lanciati per la prima PlayStation. L’Entertainment Software Rating Board ha, inoltre, descritto l’opera come segue:

Oddworld: Soulstorm è un titolo adventure e platform, in cui il giocatore assume il ruolo di un personaggio che vuole a tutti i costi salvare la sua comunità da un’entità maligna. Da una prospettiva a scorrimento laterale, il gioco, presentato in “2.9 D” offre al giocatore una moltitudine di ambienti, ricchi di puzzle e combattimenti contro nemici dotati dell’abilità di lanciare proiettili e missili. Lo scopo del nemico sarà quello di ferire il protagonista e disarmarlo, in modo da rendere ostico il tentativo di superare ciascun livello. É presente, inoltre, una manciata di scene di intermezzo che permetterà al giocatore di immedesimarsi nella trama, di assistere a spargimenti di sangue e di ascoltare dialoghi che tratteggiano il nostro mondo tramite un approccio caricaturale.



Il prodotto, finora accessibile solo digitalmente, verrà reso disponibile in formato fisico sia per PlayStation 5 che PlayStation 4 entro il 6 luglio 2021. Infine, la nostra recensione di Oddworld: Soulstorm è disponibile sul GamesVillage e vi terremo aggiornati sull’uscita del titolo per Xbox.