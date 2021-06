Guilty Gear Strive: pubblicati Opening Movie e trailer di lancio

Arc System Works ha pubblicato il trailer di lancio e l’Opening Movie di Guilty Gear Strive, il suo prossimo titolo di combattimento. L’ Opening Movie include gran parte del roster, alcuni giocabili come I-No e altri no come Colin Vernon, il Presidente degli Stati Uniti, che prenderà parte all’apice della storia di Sol Badguy. La Modalità Storia avrà oltre quattro ore di scene in stile anime e la modalità Arcade approfondirà ulteriormente questa trama. Di seguito una panoramica del titolo:

Guilty Gear Strive è l’ultimo capitolo dell’acclamato franchise di giochi di combattimento Guilty Gear. Creato da Daisuke Ishiwatari e sviluppato da Arc System Works, mantiene la reputazione della serie per la colonna sonora ad alto numero di ottani, la rivoluzionaria grafica e il gameplay intenso e gratificante.

Inoltre, le persone che acquisteranno il gioco in anticipo avranno accesso a colori speciali per Sol e Ky che alterano anche i colori degli effetti dei loro attacchi. Disponibile solo nelle stampe iniziali delle edizioni fisiche del gioco o negli acquisti digitali effettuati prima del 25 giugno 2021. Un gioco nuovo di zecca della serie Guilty Gear, dedicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di combattimento. L’alta qualità della tecnica di animazione dell’acclamata serie dà vita a una grafica 3D, ben mascherata dallo stile anime disegnato a mano. I personaggi carismatici della serie sono stati completamente rivisitati e affiancati da molti nuovi personaggi. L’azione di gioco è stata rielaborata rispetto agli episodi precedenti. Tuttavia, il sistema rimane semplice da apprendere, ma è anche complesso, per chi vuole davvero padroneggiarlo. Tra le novità, Guilty Gear Strive incorporerà il nuovissimo net code rollback per garantire che i giocatori online di tutto il mondo possano combattere in modalità players vs players in modo fluido. Guilty Gear Strive sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam.