Scarlet Nexus: al day one su Xbox Game Pass?

Nel corso delle ultime ore è stata lanciata un’indiscrezione riguardante Scarlet Nexus. Il prossimo gioco di ruolo con elementi action di casa Bandai Namco potrebbe essere infatti lanciato al day one su Xbox Game Pass per console. Al momento si tratta di un rumor, che però troverebbe fondamenta non solo per la fonte autorevole ma soprattutto per via della presentazione del gioco.

Andiamo con ordine: l’idea che Scarlet Nexus possa arrivare su Xbox Game Pass arriva dal sempre prolifico Jeff Grubb, giornalista di videogiochi e insider vicino all’ambiente di casa Microsoft. Nell’ultima puntata del suo podcast dedicato alla console della casa di Redmond ha infatti dichiarato di aver sentito voci in merito all’arrivo al day one del gioco proprio sul servizio di Microsoft. In aggiunta il titolo è stato presentato proprio all’evento di Xbox 20/20, che si è tenuto l’anno scorso, rendendo molto probabile una partnership marketing tra le due aziende.

Penso che sia un gioco che finirà al day one su Game Pass. Questo è quello che ho sentito.



Non si tratterebbe di una mossa così clamorosa. Sono oramai diversi i giochi di terze parti che già al day one arrivano su Xbox Game Pass. Un esempio recente è ad esempio Outriders, che nella versione console è stato reso disponibile fin dal lancio proprio sul servizio della casa di Redmond. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.