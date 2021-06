Tamarindo’s Freakin Dinner: ecco il pazzo trailer di annuncio

Il Guerrilla Collective delle scorse ore ha svelato anche Tamarindos Freaking Dinner, il nuovo gioco sviluppato da Celery Emblem. E come il titolo che si porta dietro, beh, anche in questo caso Jacob Jazz ha saputo stupire i giocatori e tutti gli affezionati al panorama dei giochi indipendenti, con un trailer di annuncio decisamente al di sopra le righe.

Tamarindos Freaking Dinner è un’avventura horror in prima persona e sequel spirituale di Baobas Mausoleum e viene definito come il secondo gioco della “Jacob Jazz’s Treelogy”. Si tratta di un mix tra le sitcom anni ’90, i giochi della serie Luigi’s Mansion e il gioco da tavolo Cluedo. Ma gli elementi bizzari non si fermano qui: tra MAcario Macabro, un esorcista che consegna pizze e un vecchio maniero governato dalla Contessa Erzeweth Watory of Walpurgis, che è anche una cannibale, gli elementi per un gioco ricco di follia ci sono davvero tutti.

Purtroppo, per quanto accattivante, strano e diverso il gioco sia, ci vorrà ancora tempo prima di poterci mettere le mani sopra. La pubblicazione è prevista infatti per il 2022. Una demo era presente sul sito Itch.io di Jacob Jazz ma è stata rimossa da qualche giorno, dopo l’annuncio che il titolo sarà pubblicato dal publisher Neon Doctrine.

Non ci resta che lasciarvi al filmato, che trovate subito qui in basso. E vogliamo davvero sapere cosa ne pensate, dunque diteci che effetto vi ha fatto vedere questo nuova, folle e psichedelica avventura. Lasciate un commento a questa notizia condividendo i vostri pensieri in merito!