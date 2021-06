God of War: dopo il rinvio arrivano delle accuse al team di sviluppo

Di fresca data è stato il rinvio del sequel di God of War, notizia che, in realtà, ad alcuni sembrava scontata. Il seguito del reboot di cui Kratos è protagonista, infatti, non approderà nelle nostre PlayStation 4 e PlayStation 5 nel corso del 2021, bensì arriverà ad essere commercializzato nel 2022. Il posticipo, di fatto, arriva in quanto il team di Santa Monica ha deciso di dedicare al titolo maggior impegno, in modo da garantire un’esperienza qualitativamente più appagante.

Nulla di nuovo se pensiamo agli innumerevoli rinvii che ha visto l’industria videoludica a causa della pandemia da Covid-19 dell’anno passato. Ciò che sorprende è stato l’accanimento da parte di una parte “tossica” del pubblico che ha reagito negativamente alla notizia. L’attacco è avvenuto tramite Twitter e, ad essere bersagliata, è stata la nuova scrittrice entrata a far parte solo di recente del team di Santa Monica Studios: si tratta di Alanah Pearce.

La donna, in seguito all’annuncio di un ritardo nella produzione del sequel di God of War, ha ricevuto parecchi insulti da parte di persone che le attribuivano interamente la responsabilità per il posticipo, sfociando in veri e propri abusi nei suoi confronti. Pearce ha controbattuto con un post contraddistinto da umorismo, sostenendo che i vari insulti costituiscono un vero e proprio “rito di iniziazione” ad una florida carriera di sviluppatrice di videogiochi.

Non è mancato, poi, l’intervento da parte del coordinatore dei lavori di sviluppo, Cory Barlog. Quest’ultimo ha difeso a spada tratta i suoi collaboratori, assumendosi l’intera responsabilità nel ritardo delle tempistiche di produzione e, anche per il fatto che il titolo in questione uscirà non solo per PlayStation 5 ma anche per PlayStation 4, costituendo di fatto un’opera cross-gen, eventualità che non è mai stata negata dal team di sviluppo ma confermata solo nei giorni scorsi da Sony. Per ulteriori aggiornamenti in merito, vi invitiamo a seguire gli ulteriori sviluppi su GamesVillage.