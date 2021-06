Horizon Forbidden West: lo sviluppo cross gen non ha limitato lo sviluppo

L’arrivo di Horizon Forbidden West su PlayStation 4 non ne ha limitato la potenza tecnica. A svelarlo è il game director Mathijs de Jonge, durante un’intervista concessa ad Hardware Zone, dove ha parlato dello sviluppo della nuova avventura di Aloy, che sarà un’esclusiva delle due console. de Jonge si è soffermato su questo punto perché in molti pensano che lo sviluppo cross gen possa in qualche modo limitare le scelte tecniche del team e non cercare il potenziale della nuova console.

Per de Jonge il vero punto fondamentale di forza di PlayStation 5, al di là delle feature come l’audio 3D, i caricamenti moltopiù rapidi e il DualSense è la grafica. Guerrilla Games ha potuto aggiungere molti più dettagli grafici sulla nuova console di casa Sony, come ad esempio i piccoli peletti sulla faccia di Aloy e diverse “chicche” grafiche che i giocatori non hanno notato a primo impatto nella demo di gameplay presentata la scorsa settimana, tra cui ad esempio l’erba crescere sulle rocce.

Non penso che lo sviluppo cross generazione ci abbia limiti. Quando abbiamo studiato il concept del gioco avevamo tantissime idee, che sono poi state aggiunte. Non abbiamo mai pensato alle limitazioni hardware, volevamo solo creare un’esperienza unica per i giocatori. Una grande avventura.



Horizon Forbidden West sarà disponibile nei prossimi mesi per PlayStation 5 e PlayStation 4. Una data di uscita precisa, così come la finestra di lancio, sarà divulgata successivamente non appena il gioco sarà effettivamente pronto.