The Division Battlecat: svelato da un leak

Su Twitter sono emerse le prime immagini di The Division Battlecat, uno spin-off del gioco di casa Ubisoft. Si tratta di un mix tra l’IP creata da Massive Productions ed altri giochi del publisher e sviluppatore franco canadese ma purtroppo il leak, per quanto attendibile possa essere, non svela le piattaforme di destinazione né una data di uscita o il genere della nuova IP.

The Division Battlecat è stato mostrato su Twitter, tramite alcune immagini trafugate internamente in casa Ubisoft. Il gioco si pone l’obiettivo di fondere tre universi di casa Ubisoft, ovvero The Division, Breakpoint e Splinter Cell. Si tratterebbe di un gioco Player versus Player, quindi sarebbe esclusa la componente PvE. Le immagini sono state diffuse tramite il social network e mostrano alcuni personaggi e scorci di ambientazioni. La reazione del pubblico è ovviamente stata molto tiepida ma non ci sono sufficienti dettagli per esprimere un giudizio completo.

Chiaramente vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze. Se è vero che il materiale sembra genuino, tra cui le ambientazioni di gioco e la presentazione dei personaggi vi ricordiamo che si tratta di un leak emerso su Twitter. Ne sapremo sicuramente di più nel corso della conferenza Ubisoft, prevista per il 12 giugno 2021. Sarà forse l’occasione giusta per scoprire qualcosa in più di questo nuovo progetto? Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.