Fire Emblem Heroes: aggiornato alla patch versione 5.6.0

il popolare titolo mobile della Nintendo, Fire Emblem Heroes, è stato aggiornato alla versione 5.1.0 ( qui trovate tutte le informazioni sulla nuova patch). Inoltre, con l’uscita del capitolo 8 del libro V, Soffio della serpe, prevista per il giorno 08/6/2021, inizierà finalmente la seconda metà del libro V. Per quanto riguarda le sequenze iniziali dei libri II, III e IV, e la sequenza centrale del libro IV, sono disponibili su YouTube.

Con l’uscita della versione 5.6.0, i giocatori possono ora ottenere i codici divini (frammento 6) dagli eventi e scambiarli con i manuali di lotta temporanei più recenti tramite la funzione Compila manuali di lotta Puoi guardare la sequenza anche su YouTube. Di seguito una panoramica del titolo mobile:

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente. Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati. Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa di Niðavellir, il regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, dotata di una potente ma agile armatura seiðjárn, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn di fermare suo fratello, il re. Dopo questa supplica, i Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra a Niðavellir.

Tuttavia, l’armata di Fáfnir non ha ancora rivelato tutta la sua potenza. Ora la tensione cresce con l’infuriare dei combattimenti. Potrai vedere la sequenza della seconda metà del libro V non appena avrai raggiunto il capitolo 8-1 del libro V. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispostivi mobile.