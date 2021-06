Psychonauts 2 potrebbe uscire quest’estate

Un paio di mesi fa venne confermato che Psychonauts 2, il titolo platform e adventure di Dual Fine Productions, sarebbe uscito entro l’anno corrente, cioè il 2021. Il gioco è atteso da molto tempo dai suoi fan e, sebbene non esista ancora una data ufficiale, questa potrebbe essere rivelata molto presto in occasione dei prossimi eventi.

Nonostante Psychonauts 2 abbia subito più di qualche rinvio, la software house di San Francisco ha confermato che l’attesa è quasi giunta al termine e che quindi, il gioco non subirà più alcun ritardo. Come già anticipato, nessuna data ufficiale è stata prevista per il lancio del titolo, tuttavia potrebbe essere possibile dedurne una. In base alla lista di giochi in arrivo presente su Steam, un utente ha prontamente notato come il titolo di Dual Fine Productions sia stato collocato tra altri giochi in arrivo sulla piattaforma per PC il 25 agosto: ciò potrebbe significare che anche l’opera in questione potrebbe arrivare su Steam intorno a quel periodo.

Chiaramente, quelle discusse nel presente articolo sono supposizioni che, però, potrebbero rivelarsi attendibili, soprattutto se si presta attenzione al fatto che fino a poco tempo fa il videogioco presentava una data indicativa, 31 dicembre 2021, che stava a sottolineare che sarebbe uscito entro l’anno corrente.

Oltre a ciò, è bene evidenziare che alcune novità inerenti a questo attesissimo platform, come la finestra di lancio ad esempio, potrebbero essere svelate durante l’E3 2021. Ad ogni modo, Psychonauts 2 (di cui di recente sono stati resi noti alcuni screenshot inediti) approderà sulle seguenti console: Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e PC via Steam.