Twitch: dal 10 giugno torna il /twitchgaming

Dopo la splendida estate dello scorso anno piena di eventi dedicati ai videogiochi su Twitch, le cose si stanno scaldando di nuovo con il raduno di /twitchgaming per l’estate 2021. Twitch metterà di nuovo i controller in mano agli utenti con l’evento definitivo in cui giocatori, autori, sviluppatori e publisher, festeggeranno le novità più calde nel settore dei videogiochi. In passato abbiamo garantito l’accesso a rivelazioni esclusive, all’uscita dei prodotti, al commento della community e all’emozione pura tipica dei più grandi momenti dei videogiochi. Il raduno di /twitchgaming è ciò che accade quando la community si incontra per vincere in gruppo e offrirà un punto di vista da insider nel futuro dei videogiochi.

Il contenuto sarà un concentrato di conferenze stampa importanti, come l’Xbox & Bethesda Games Showcase, per garantire materiale personalizzato ed esclusivo direttamente su Twitch. Si tratta di un programma emozionante che include Twitch Rivals con partecipanti importanti, un’edizione speciale del celebre spettacolo sui videogiochi di Twitch, “Hivemind,” e, naturalmente, un flusso costante di notizie, contenuti esclusivi, annunci speciali e interviste nel settore dei videogiochi, direttamente da parte degli streamer che vivono ogni giorno il settore in prima persona su Twitch.

Vale la pena ricordare che il raduno di /twitchgaming non è solo da guardare. Come sempre, Twitch è il luogo in cui puoi diventare parte dello spettacolo facendo sentire la tua voce. Uno dei modi per farlo è sfruttare la nostra funzionalità esclusiva, il Decodificatore della chat, che identifica le tematiche e le domande in arrivo dalla chat, scremandole per il pubblico e i presentatori.

Infine, che spettacolo sarebbe, senza un finale in grande stile? Durante la cerimonia di chiusura di domenica, offriremo tre premi emoticon ai momenti migliori, basandoci sui dati del Decodificatore della chat forniti dalla community. Considerando l’intero fine settimana, identificheremo la frequenza di utilizzo di biblethump, LUL e pogchamp, individuando rispettivamente il momento migliore di ogni emoticon durante lo spettacolo. Entra nella chat per partecipare al momento!

Twitch accoglierà a braccia aperte giocatori e giocatrici, streamer e publisher.

Tra coloro che “saliranno sul palco” ci sono persone da ogni parte del vasto universo dei videogiochi:

Xbox

Summer Game Fest Kickoff Live

Devolver Digital

Netflix Geeked

Guerrilla Collective

Wholesome Games

Frontier Developments

Amazon Games

Future Games Show presentato da GamesRadar

PC Gaming Show presentato da PC Gamer

Battlestate Games

Facepunch Studios

Sega

IO Interactive

Ecco alcuni momenti chiave da segnare sul calendario, a partire dal 10 giugno 2021:

Summer Game Fest Kickoff Live – 10 giugno alle 20:00

Il debutto di Netflix Geeked con spettacoli e film basati sui tuoi giochi preferiti – 11 giugno alle 18:00

House Party del raduno di /twitchgaming – 12 giugno alle 20:00

Xbox & Bethesda Games Showcase – 13 giugno alle 19:00

L’evento sarà fruibile sul canale di /twitchgaming e sarà trasmesso in inglese. Ci saranno co-streaming in varie lingue in primo piano sul canale /twitchgaming, per goderti i contenuti degli autori nell’idioma che preferisci.

Sei un autore e vorresti partecipare? L’evento potrà essere trasmesso in co-streaming da /twitchgaming. Se vuoi optare per il co-streaming, di seguito troverai le impostazioni consigliate e riceverai ulteriori dettagli all’approssimarsi dell’evento.

Categoria – “Eventi speciali”

Tag Co-streaming Notizie sui videogiochi



Un ultimo dettaglio: se sei alla ricerca di modi per migliorare il co-streaming coinvolgendo la tua community, l’estensione Ctrl+ è progettata per offrire agli autori opzioni interattive estremamente flessibili. Installa e attiva Ctrl+ sul tuo canale e partecipa all’evento di /twitchgaming. In questo modo il tuo pubblico potrà partecipare ai pronostici e ai sondaggi per l’intera durata dell’evento.

Segui /twitchgaming, controlla il programma dell’evento e imposta il promemoria per gli appuntamenti che ti interessano! Se i videogiochi sono la tua passione, non puoi perderti questo spettacolo.