In Far Cry 6 si potrà giocare in terza persona

Nonostante Far Cry sia nata prettamente come sparatutto open world in prima persona e Far Cry 6 seguirà queste orme, sembrerebbe che ci siano dei cambiamenti nel nuovo capitolo targato Ubisoft. Dopo diverse informazioni, tra cui: data d’uscita, gameplay reveal e tanto altro, l’opera avrà in serbo delle sorprese non di poco conto. Una tra queste è proprio l’implementazione della terza persona, dove abbiamo potuto vedere una piccola porzione di questo cambiamento che ha ricevuto il brand in prima persona nel video gameplay della produzione.

Parlando ai microfoni di GameSpot, Navid Khavari, Creative Director del gioco, ha spiegato che questa scelta adottata è frutto di scelte ben dettagliate e che l’azienda francese ha conseguito per far sì che tutto sia collegato ai fini della storia. Ecco le dichiarazioni di Khavari:

Nelle cinematiche, la terza persona è qualcosa che il team ha provato all’inizio, e sembrava sorprendentemente senza soluzione di continuità. Si sentiva immediatamente come se ci fosse più di una connessione al viaggio di Dani nel mondo, più di una connessione a questa storia epica di Yara. I giocatori saranno anche in grado di vedere le personalizzazioni dei loro personaggi in questi battiti di storia altamente realizzati.

Nei campi della Guerriglia, questa è anche un’opportunità per i giocatori di essere in grado di vedere il loro personaggio completamente personalizzato, tutto dal loro zaino ai loro vestiti. Nei momenti dello zaino Supremo durante il gameplay, la transizione in terza persona è intesa in modo che i giocatori possano vedere tutti gli effetti dello zaino, e sentire meglio il suo impatto in azione.

Far Cry 6 è atteso nella giornata del 7 Ottobre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.