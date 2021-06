Naraka Bladepoint sarà mostrato all’E3

24 Entertainment ha annunciato oggi che NARAKA BLADEPOINT farà parte dell’E3 di quest’anno. Verrà mostrato con un segmento di 10 minuti durante lo spettacolo NetEase il 13 giugno e successivamente, lo stesso giorno, in un segmento nel PC Gaming Show.

Dopo i buon riscontro ottenuto dall‘open beta, 24 Entertainment non solo rivelerà la data di uscita di NARAKA BLADEPOINT, ma anche le date della prossima open beta, che si terrà quest’estate. I giocatori potranno esplorare e combatte per la propria sopravvivenza, ancora una volta, sull’isola di Morus; in questa nuova beta ci saranno contenuti nuovi e ancora non rivelati, da provare prima dell’uscita del gioco, che arriverà entro la fine dell’anno.

Le novità relative al gioco verranno dunque mostrate il 13 giugno, quando qui in Italia saranno le 18:30, sui canali Twitch, YouTube, e Facebook dell’E3 2021.

Come descritto sulla pagina ufficiale di Steam:

NARAKA: BLADEPOINT è un Battle Royale action per 60 giocatori, che offre ai giocatori un’alta mobilità, alimentata da parkour e rampino, un vasto arsenale di armi da mischia e a distanza e un gran numero di personaggi con potenti abilità.

Ricordiamo infine che il titolo in sviluppo da parte di 24 Entertainement è il primo gioco fatto con Unity con tecnologia NVIDIA DLSS.