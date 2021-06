Bright Memory Infinite: il nuovo gameplay trailer arriverà il 10 Giugno

Oramai è da diverso tempo che non si sente più parlare di Bright Memory Infinite, titolo mostrato ad un precedente Inside Xbox, previsto per l’uscita su PC e Xbox Series X/S. Ebbene, da oggi, FYQD-Studio ha pubblicato nel corso della giornata odierna delle nuove immagini per far vedere che la software house sta costantemente lavorando per portare sul mercato l’iterazione nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda il gameplay, secondo quanto svelato dall’azienda, è stato oramai rifinito tutto ed al momento attuale FYQD-Studio si stanno focalizzando sulla colonna sonora e doppiaggio. Inoltre, l’azienda ha fatto sapere che un nuovo gameplay trailer verrà pubblicato nella giornata del 10 Giugno, sperando un annuncio legato anche alla data d’uscita di Bright Memory Infinite.

Hello, everyone,I bring you latest news about Bright Memory: Infinite.

All GamePlay have been developed,we will enter the stage of dubbing and music.

A new trailer For Bright Memory: Infinite will be unveiled at the @GameSpot "Play For All".

Here is the latest game screenshots pic.twitter.com/KIeq8EC9wr

