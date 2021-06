Dying Light Hellraid: disponibile il secondo aggiornamento, The Prisoner

Da oggi è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, The Prisoner, secondo aggiornamento di Hellraid in Dying Light. L’update porta la modalità storia, nuove armi e non solo. Qui sotto potete leggere il comunicato, pubblicato nella pagina Steam del gioco:

Rispolvera le armi e riaccendi il vecchio cabinato arcade, avventuriero. È successo qualcosa nel Tempio di Ba’al e ora avverti due energie che ti chiamano da dentro. Una sembra familiare, forse l’hai già sentita. Forse le hai già risposto. Eppure sembra diversa. L’altra, invece, è nuova. È misteriosa, inquietante, eppure… Più la ascolti, più ti attrae. Al punto che non riesci a non sbirciare cosa c’è dietro al portale…

Nuove sfide da affrontare, nuove aree da scoprire e un alleato che ha bisogno del tuo aiuto: un antico conflitto si riaccende e tu devi prepararti a un inevitabile scontro. Ma ricorda: i misteri del tempio di Ba’al sono ben custoditi, e il destino dell’unica persona che può guidarti alla verità dipende da te. Se riuscirai nell’impresa otterrai un potente arco, l’Arco della Giustizia corrotto, che potrebbe darti un aiuto insostituibile nell’imminente scontro con le forze del male.

Nei prossimi aggiornamenti aggiungeremo nuove missioni alla modalità storia che sveleranno progressivamente la trama. Nell’attesa dei prossimi episodi, dai un’occhiata a cosa è cambiato in modalità razzia: abbiamo introdotto modifiche alla grafica e al gameplay in tutto il regno. Ora l’atmosfera del tempio è molto più cupa e potrai incontrare un nuovo tipo di nemico: uno scheletro con un grande scudo. Uccidilo per avere una chance di ricevere Tritaossa, un martello a due mani. Ma se la fortuna non gira dalla tua, non preoccuparti. Potrai anche ottenerlo come ricompensa se raggiungerai un nuovo grado: Trionfatore.

Note della patch:

Abbiamo aggiunto la modalità storia a Hellraid

Ora i giocatori possono scegliere tra modalità storia e modalità razzia quando entrano in Hellraid

Abbiamo introdotto un nuovo grado di Hellraid: Trionfatore

Abbiamo aggiunto nuovi suoni e animazioni

Ora i contorni del livello appaiono sulla minimappa

Nuove aggiunte: un arco (in modalità storia), un martello a due mani, e una pozione Vigore.

I giocatori possono incontrare un nuovo nemico: uno scheletro con un grande scudo.

I giocatori non devono più nascondere e recuperare l’equipaggiamento quando escono e rientrano in Hellraid

Modifiche alla grafica e al bilanciamento

Piccoli cambiamenti e risoluzione di bug

Lasciandovi al trailer del nuovo contenuto di Dying Light Hellraid qui sotto, vi rimandiamo alla nostra anteprima del secondo capitolo, Stay Human, qualora la vogliate leggere.

Per l’occasione è stato fatto uscire anche il trailer cinematografico.