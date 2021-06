Classifica italiana: NBA 2k21 in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventunesima settimana di questo 2021, dal 24 maggio al 30 maggio. Il cestistico NBA 2k21, anche grazie ad un forte sconto sul PlayStation Store, è in testa alla classifica. La scorsa settimana invece in cima c’era Miitopia, ora fuori dalla top ten. Biomutant di THQ Nordic debutta in quarta posizione, in versione PS4. Per quanto riguarda la classifica PC, in testa c’è Metro Exodus, mentre le novità su Far Cry 6 hanno portato tre episodi della serie in classifica. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 NBA 2K21 PS4

2 FIFA 21 PS4

3 GRAND THEFT AUTO V PS4

4 BIOMUTANT PS4

5 THE LAST OF US PART II PS4

6 EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE PS4

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION* SWITCH

8 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

9 KNOCKOUT CITY PS4

10 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY* SWITCH

PC

1 METRO EXODUS

2 FAR CRY 5

3 COMPANY OF HEROES 2: THE BRITISH FORCES

4 GRAND THEFT AUTO V

5 COMPANY OF HEROES 2: THE WESTERN FRONT ARMIES – US FORCES

6 COMPANY OF HEROES 2: THE WESTERN FRONT ARMIES – OBERKOMMANDO WEST

7 FAR CRY 3

8 FOOTBALL MANAGER 2021

9 FAR CRY 4

10 RED DEAD REDEMPTION 2

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail