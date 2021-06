Microids Studio Lyon: aperto un nuovo studio a Lione

L’azienda francese Microids, nota per titoli come XII o la serie Syberia (di cui pochi giorni fa era la triste notizia della scomparsa di Benoit Sokal) ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo studio a Lione.

Qui sotto potete leggere il comunicato, in fondo il tweet sull’account ufficiale:

“Microids è orgogliosa di annunciare l’apertura, nel giugno 2021, di un nuovo studio di sviluppo a Lione (Francia), chiamato Microids Studio Lyon. Con più di 500 collaboratori in tutto il mondo, Microids sta consolidando i suoi team e le sue attività grazie a questo nuovo studio, incentrato su nuovi giochi di avventura.

Il veterano dell’industria dei giochi David Chomard, che ha lavorato per diversi editori prima di gestire il proprio studio per dieci anni, guiderà il Microids Studio Lyon come Studio Director. Per il personale dei suoi team, Microids Studio Lyon sta reclutando due dozzine di professionisti (artisti, designer e programmatori) con esperienza del motore Unity su console.

Questo nuovo studio fa parte della strategia di sviluppo avviata lo scorso anno. Stéphane Longeard, CEO di Microids aggiunge: “Dal momento che Microids ha registrato un aumento del fatturato del 64% tra il 2019 e il 2020, ci è sembrato logico creare un nuovo studio rafforzando al contempo i progetti e gli investimenti esistenti con gli studi partner di lunga data. Siamo lieti di affidare a David Chomard, ex dipendente di Atari (ex Infogrames Entertainment), le redini di questo nuovo studio. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali”.

I nuovi studi di Lione completano la pipeline dell’azienda consentendo lo sviluppo di progetti interni completamente integrati. Microids continuerà a lavorare con più studi già al lavoro su più di 25 titoli.

“Sono lieto di lavorare ancora una volta con Microids e di guidare questo nuovo studio. La produzione di un videogioco è una vera avventura e non vedo l’ora di condividere di più sui prossimi giochi sviluppati da Microids Studio Lyon” dichiara David Chomard, Direttore di Microids Studio Lyon.”