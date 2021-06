Pride 2021: Microsoft sostiene la Milano Pride per celebrare il mese dell’orgoglio LGBTQIA+

Microsoft Italia anche quest’anno aderisce al Pride Month, il mese che celebra la diversità, l’inclusione sociale e la libertà come fattore propulsore della nostra società con l’obiettivo di combattere ogni forma di discriminazione. In occasione del mese di giugno, l’azienda annuncia infatti tutta una serie di progetti speciali e iniziative volte a sensibilizzare le persone sull’importanza di poter esprimere la propria identità liberamente e vivere in una società in grado di garantire pari diritti e opportunità.

Con il claim “Together, we can”, Microsoft lancia una campagna globale per incoraggiare la discussione e la comprensione delle principali tematiche LGBTQIA+, per promuovere attività di supporto e aiutare le persone ad esprimere pienamente ciò che sentono di essere all’interno di una comunità davvero inclusiva. Focus della campagna il concetto di Intersezionalità, ovvero l’unione (e intersezione) di diverse identità sociali, che vanno oltre l’identità di genere e l’orientamento sessuale e che includono per esempio anche l’etnia, che possono essere oggetto di discriminazione e disuguaglianza.

In Italia, l’azienda annuncia oggi la partecipazione alla nuova edizione del Milano PRIDE, manifestazione dell’orgoglio LGBTQIA+ che quest’anno alternerà eventi in presenza e appuntamenti digitali fino al 26 Giugno, per promuovere una società aperta dove tutti gli individui sono tutelati e dove l’evoluzione dei diritti civili e la promozione dei diritti sociali, in favore anche delle cosiddette minoranze, è parte integrante per la ricostruzione del tessuto sociale e civile logorato dalla pandemia e per la costruzione della società futura.

Inclusione e rispetto, tutela e valorizzazione della diversità, e quindi anche della comunità LGBTQIA+, rappresentano un elemento imprescindibile e fondante della visione di Microsoft, a livello globale e locale. L’azienda infatti, impegnata da sempre a proteggere e valorizzare i diritti di tutte le persone senza distinzione di genere, etnia, condizione fisica e orientamento sessuale è stata la prima al mondo per esempio – già nel 1993 – a dare alle coppie dello stesso sesso i medesimi benefici garantiti alle coppie eterosessuali.

Negli oltre 120 Paesi in cui opera Microsoft incoraggia inoltre l’adesione alle attività di GLEAM – The Global LGBTQIA+ Employees and Allies at Microsoft – una community di dipendenti che si fa portavoce dei diritti LGBTQIA+ e che ne promuove la zazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda. GLEAM offre supporto ai lavoratori, opportunità di networking, un aiuto alle organizzazioni no-profit presenti nelle diverse comunità locali e porta avanti programmi di education e sensibilizzazione.

Durante l’emergenza sanitaria, momento storico che ha aggravato in tutto il mondo le disuguaglianze sociali soprattutto per le minoranze, Microsoft ha ulteriormente rafforzato il suo supporto a livello globale e locale attraverso donazioni del valore di 2 milioni di dollari a organizzazioni non profit attive nel supporto e nel sostegno delle comunità LGBTQIA+ messi in difficoltà dalla diffusione del COVID-19. In occasione del mese del Pride, l’azienda ha donato un’ulteriore somma di 150.000 dollari. In Italia, inoltre, nell’ambito dell’iniziativa Dona con Bing è possibile accumulare punti attraverso l’utilizzo del motore di ricerca a cui corrisponde una cifra che Microsoft donerà al Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, una delle più antiche associazioni LGBTQIA+ italiane che si occupa della tutela dei diritti civili e della lotta a ogni forma di discriminazione, promuovendo attività culturali e di socializzazione.

Luca Callegari, Direttore Divisione Specialist Team Unit e Lead Community D&I Microsoft Italia dichiara: