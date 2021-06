Grow Song of the Evertree: annunciato il titolo sandbox che aiuta a piantare alberi nel mondo

505 Games e lo sviluppatore australiano Prideful Sloth (quelli di Yonder: The Cloud Catcher Chronicles) stanno facendo nascere un nuovo progetto con Grow: Song of the Evertree, attualmente destinato a “germogliare” su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch quest’anno.

Grow: Song of the Evertree è un gioco sandbox con elementi di gestione della vita ed esplorazione. I giocatori vengono introdotti nel mondo di Alaria un tempo vibrante e colorato, ormai abbandonato e invaso dal misterioso Withering. Nel corso del tempo, Alaria è svanita e il magnifico Evertree – i cui molti mondi una volta risiedevano sui suoi innumerevoli rami – ora non è altro che un alberello con il suo splendore ormai cancellato dalla memoria.

“Con Grow volevamo creare un gioco che desse al giocatore la sensazione di dare qualcosa al mondo, piuttosto che toglierlo. Questo mondo è un gigantesco giardino, un luogo in cui è possibile curarlo, guidandolo nella direzione in cui si desidera che cresca”, ha detto Cheryl Vance, Game Designer di Prideful Sloth. “Vi diamo la possibilità di creare e personalizzare la vostra esperienza di gioco; di lasciarvi determinare il ritmo con cui lo fate. Se trovate una grotta e vi distraete dal vostro obiettivo attuale, va bene! Se volete fare amicizia con più creature possibili, va bene anche questo. Siete incoraggiati a giocare come volete, senza penalità o pressioni”.

Come Alchimisti di Everheart, i giocatori impareranno a nutrire, curare e far crescere nuovi e unici mondi sui rami dell’Evertree. Quando i vecchi abitanti torneranno e la vita inizierà a fiorire, i giocatori potranno incontrarli, imparare le loro storie e creare una città da sogno per nutrire una comunità in fiore.

Il titolo supporta anche una nobile causa ambientale: i giocatori possono infatti aggiungere il gioco alla loro Lista dei Desideri di Steam e sbloccare sconti e benefici per la comunità e il Pianeta Terra. Si può fare la differenza aggiungendo il gioco alla lista dei desideri, e per ogni traguardo della lista dei desideri superato, 505 Games e Prideful Sloth pianteranno alberi con i loro partner di #TeamTrees e la Arbor Day Foundation.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio con i sottotitoli in italiano pubblicato da Halifax Italia.