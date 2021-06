Mighty Goose: disponibile su console e PC, avviato un concorso ufficiale

Il publisher Playism, accompagnato dai team di sviluppo Blastmode e MP2 Games, è lieta di annunciare che è finalmente disponibile il titolo action sparatutto, Mighty Goose, acquistabile su PC e console.

Nove saranno i livelli in cui la nostra oca dovrà farsi strada sparando a più non posso, tutti realizzati in pixel art. Il giocatore potrà personalizzare il personaggio con potenziamenti per armi e con munizioni di ogni genene possibile.

Goose, questo il “nome” del personaggio, è un professionista della caccia spaziale e durante la sua avventura, potrà salvare altri animali che gli daranno potenziamenti di vario topo.

Cammina come un’oca, corri e spara attraverso nove devastanti livelli, distruggendo basi nemiche, realizzate in una splendida pixel art, per far finalmente guarire la natura intergalattica. Personalizza un’oca assetata di giustizia con una selezione di potenziamenti per la sua arma e munizioni di ogni genere, e riunisci la squadra di Mighty Goose. Salva compagni animali come Regular Duck per ricevere aiuto in combattimento tramite abilità uniche e determinanti, come gli stivali sprint e le cicce bombe.

A capo della squadra c’è Mighty Goose, Goose per gli amici. In quanto professionista aviario della caccia spaziale è il suo destino trovarsi intorno rivali con pessime intenzioni, come il pennuto Raven. Il terribile Void King ha inviato Raven e il suo esercito a imprigionare nelle loro basi gli animali amici di Goose e a sconfiggere una volta per tutte questo temibile cacciatore di taglie.

Il tutto potrà esser giocato in cooperativa e i team di sviluppo inoltre fanno sapere ai propri fan che un concorso ufficiale per vincere una Nintendo Switch in corso, potete leggerne di più qui. Mighty Goose è ora disponibile su PC tramite Steam e su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, e Xbox Series X|S tramite la retrocompatibilità.