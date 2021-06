Terra Nil è il nuovo titolo annunciato dagli sviluppatori di Broforce

Free Lives, sviluppatore meglio conosciuto per opere come Gorn, e ancor più, Broforce, ha svelato in questi minuti il suo prossimo titolo, decisamente dai toni più pacati rispetto a quelli cui siamo stati abiutati in passato, Terra Nil.

Pubblicato da Devolver Digital, la produzione si mostra come un gioco strategico e gestionale concetrato sul restaurare l’ambiente e la natura. Attualmente, è possibile trovare la demo su Steam ma, è bene dirlo, tale gioco è in realtà giocabile e la versione prima è possibile trovarla a questo link.

È quindi molto probabile che il lavoro svolto da Devolver Digital e Free Lives sia più una ri-edizione rispetto ad un vero e proprio nuovo titolo. Sicuramente, i fan dell’originale saranno ben più che felici del tutto. Le mappe otterranno il fattore diversità grazie alla proceduralità e le operazioni saranno molteplici, come bonificare il terreno, riciclare edifici, ravvedere il clima e altro ancora.

Inoltre, un livello artistico colmo di arte fatta a mano e musica tranquilla in sottofondo, forniranno ai giocatori una notevole dose di calma. Attualmente però, Devolver Digital non ha menzionato alcuna data per Terra Nil ma, dita incrociate, ne sapremo di più al Devolver Direct.