Forza Motorsport per Xbox Series X|S segnerà un salto generazionale

Volessimo credere ai vari rumor in circolazione, il prossimo Forza Motorsport è ancora piuttosto lontano dalla sua pubblicazione, con invece Forza Horizon 5 previsto prima del simulatore. Sebbene ci si possa aspettare un’uscita entro la fine dell’anno per quanto riguarda il prossimo capitolo di Horizon, Turn 10 Studios stanno comunque portando avanti, e non di poco, il progresso nell’altro, atteso racing game.

Chris Esaki, Creative Director del progetto, durante l’ultimo episodio del Forza Monthly ha parlato proprio sul titolo e sul suo sviluppo. Scendendo più nel particolare, ha sottolineato i cambiamenti implementati sulla fisica, aspetto assolutamente importante ai fini dell’esperienza simulativa che ha sempre contraddistinto l’intera produzione.

Riguardo ciò comunque, Esaki ha affermato che i cambiamenti messi in atto in questo nuovo capitolo sono più dei cambiamenti totali avuti tra il quarto ed il settimo capitolo, affermando che sarà un vero e proprio “salto generazionale”.

Per mettere il lavoro fatto sulla fisica in prospettiva per tutti, i cambiamenti che abbiamo fatto da Forza Motorsport 7 fino ad ora, sono più dei cambiamenti che abbiamo fatto da Forza Motorsport 4 al 7. Quindi è, praticamente, un vero e proprio enorme salto generazionale all’interno del gioco.

Inoltre, Esaki ha voluto confermare che il titolo non è al momento necessariamente “l’ottavo capitolo” per definizione, e che quindi è giusto chiamarlo Forza Motosport, anche soltanto a voler sottolineare il fatto che sarà un’esperienza del tutto nuova rispetto al passato.