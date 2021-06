The Sims celebra il mese del Pride onorando i Simmini LGBTQ+

The Sims è sempre andato oltre l’essere un “semplice” videogioco, sin dal 2000, anno di pubblicazione del primo capitolo capolavoro che lanciò questa saga permettendole di arrivare fino ad oggi. Ma solo il primo capitolo non sarebbe bastato a farlo arrivare qui e questo EA lo sa bene. Infatti, il brand è oggi famoso per la sua enorme community, in continua crescita ma soprattutto diversificata.

Questo mese, il mese del Pride Month, il team di sviluppo ha pubblicato un post sul blog ufficiale che approfondisce le storie di un gruppo di Simmers che si identificano come parte della comunità LGBTQ+ e che hanno un tema in comune: fanno parte della community varia che rende orgogliosi il gioco e tutta la community stessa.

Il post a cui ci riferiamo è raggiungibile tramite questo link, ma qui sotto vi lasciamo ad una breve panoramica della storia di questi grandi Simmers, parte di una comunità che tramite The Sims vede un mondo come dovrebbe essere, più gentile, più connesso e costruito sulla rappresentazione e sull’uguaglianza. Il team, fa sapere, è orgoglioso di onorare e mostrare alleanza con la comunità LGBTQ+.

eyAnton (Lui/Gli), uno streamer svedese che ha usato The Sims come aiuto per sfuggire alla disforia di genere e che si sforza sempre di incoraggiare gli altri nella community;

BeyondSims (Lui/Gli) , un creator di contenuti che risiede nel Regno Unito e che ha usato il titolo per affrontare la sua sessualità attraverso la rappresentazione e l’esplorazione positive;

CaroloVazquez (Lei/Le), un’argentina che ha sperimentato la rappresentazione delle relazioni omosessuali in The Sims in giovane età, costruendo virtualmente la sua community;

Dimissauro (Lui/Gli ), un Simmer che ha finalmente visto personaggi LGBTQ+ realistici in The Sims, trovando una community diversificata e accogliente;