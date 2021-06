Rainbow Six Extraction: l’annuncio arriverà durante l’Ubisoft Forward

Ubisoft ha scatenato l’entusiasmo dei fan, rivelando che per poter dare un primo sguardo a Rainbow Six Extraction, in origine conosciuto come Rainbow Six Quarantine, bisognerà aspettare ancora pochissimo. Il nuovo capitolo della fortunata serie di Tom Clancy infatti verrà annunciato ufficialmente al prossimo Ubisoft Forward, previsto per il prossimo 12 giugno alle 21.00 (ora italiana) come parte del programma dell’E3 2021.

Per il momento il developer francese ha diffuso un breve teaser del nuovo titolo, che potete apprezzare in fondo all’articolo, così come una rapida introduzione da parte del team di sviluppo.

Dopo l’annuncio della nuova stagione North Star su Rainbow Six Siege dunque, sembra che Ubisoft sia pronta a lanciare l’erede di uno dei suoi titoli di punta, sperando che possa imitare i risultati del suo predecessore.

Quello di Rainbow Six Extraction sarà sicuramente uno degli annunci di punta di un Ubisoft Forward, e arriverà dopo un pre-show che lascerà spazio a titoli come For Honor, Track Mania, Brawlhalla, The Crew 2 e Watch Dogs Legion. Durante l’evento inoltre ci saranno nuove anticipazioni su Far Cry 6 e Riders Republic, mentre avremo nuovi aggiornamenti su titoli del developer francese che hanno già visto la luce, come Assassin’s Creed Valhalla e Rainbow Six Siege.

Non mancheranno nemmeno aggiornamenti sui progetti di Ubisoft Film & Television al di fuori del gaming, come quelli che riguarderanno la serie tv Mythic Quest, prodotta in collaborazione con Apple TV+, e il film Werewolves Within.

Il post-show sarà invece dedicato al Community Briefing per i giocatori di Rainbow Six Siege, durante il quale gli sviluppatori spiegheranno qualcosa circa il processo creativo che ha condotto alla nascita dei nuovi operatori Thunderbird dell’operazione North Star.