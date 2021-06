The Division: la serie non sarà all’Ubisoft Forward

Gli annunci della giornata di oggi hanno cominciato a dare forma a quello che sarà il prossimo Ubisoft Forward. Previsto per sabato 12 giugno alle 21.00 (ora italiana), l’evento conterrà novità su Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Riders Republic e tanti altri titoli della casa francese, oltre a presentare Rainbow Six Extraction, il nuovo capitolo della fortunata saga FPS. Ma le notizie interessanti riguardano anche gli assenti. Oltre a Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake infatti, anche la serie di Tom Clancy’s The Division non sarà presente all’Ubisoft Forward.

In un tweet comunque gli sviluppatori hanno confermato ai fan di essere al lavoro sul prossimo contenuto, e di star rispettando pienamente la tabella di marcia che ne prevederebbe l’uscita entro la fine di questo 2021.

Novità arriveranno però per quanto riguarda e The Division Heartland, di cui un video leak ha recentemente svelato alcuni dettagli, ma soltanto quando il developer sarà pronto.

Se qualcosa che a a che fare con The Division arriverà all’Ubisoft Forward sarà BattleCat, il titolo PvP spin-off che ha avuto un leak proprio nella giornata di oggi, e che vedrà, in un unico roster, personaggi da Ghost Recon Breakpoint, Splinter Cell e lo stesso The Division.

Ma anche senza i titoli dela fortunata saga sparatutto in terza persona, l’Ubisoft Forward sarà davvero un’esperienza ricchissima per tutti i giocatori. Oltre ai pezzi forti, che verranno annunciati durante l’evento principale, ci sarà spazio anche per For Honor, Brawlhalla, Rainbow Six Siege e tanto tanto altro ancora.