Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake non sarà all’Ubisoft Forward

Ubisoft si sta preparando alacremente per l’E3 2021, e il suo Ubisoft Forward, l’evento digitale durante il quale verranno mostrate tutte le novità sui titoli del developer francese, sta mano a mano prendendo forma. Ma se sono già state annunciate interessantissime novità (una tra tutte quella dell’annuncio di Rainbow Six Extraction), è partita anche la conta ai grandi assenti: e oltre a Tom Clancy’s The Division ci sarà un altro escluso eccellente: Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake.

Il team di sviluppo del titolo ha infatti spiegato in una nota su Twitter:

“Stiamo facendo grandi progressi perché il nostro gioco possa uscire il prossimo anno, ma non siamo pronti a condividere nessuna nuova informazione ancora. Le condivideremo e vi faremo sapere le novità non appena saremo pronti”



Inizialmente previsto in uscita per il gennaio 2021, Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake era stato rinviato un prima volta al marzo 2021, per poi essere ritardato nuovamente a data da destinarsi. Qest’ultimo aggiornamento da parte dei developer è la prima effettiva affermazione di una release nel 2022, e sicuramente non farà felici i fan di lungo corso della saga.

Il primo reveal trailer di questo titolo remake si era guadagnato una serie di critiche a causa del comparto grafico ritenuto non all’altezza (l’avevamo notato anche noi nella nostra anteprima). All’epoca Ubisoft aveva affermato che si era trattato di una scelta stilistica e che non fosse dovuto al budget o a una tempistica limitata. Da quel momento però sono state pochissime le nuove immagini (e in generale le nuove informazioni) rilasciate dall’azienda francese sul progetto.

Vi ricordiamo che Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC (e quindi ovviamente, in modalità di retrocompatibilità, su PlayStation 5 e Xbox Series X e S), e che potrebbe arrivare anche in una versione per Nintendo Switch.

Per quanto riguarda l’Ubisoft Forward invece, non c’è da preoccuparsi: anche senza il Principe, l’evento sarà ricchissimo di novità che non vi faranno affatto sentire soli.