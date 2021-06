Elderand: annunciato il nuovo titolo metroidvania

L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, come parte dell’evento Guerrilla Collective 2021, da parte del publisher specializzato in titoli indie, Graffiti Games, e del developer Mantra: il 2022 porterà con sé un nuovo titolo metroidvania dalle atmosfere lovecraftiane, Elderand, che arriverà su PC e console (anche se non è stato ancora specificato di quali console si parla, anche se, basandoci sull’esperienza di Graffiti Games, si potrebbe supporre una rlease su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch).

A quanto scritto dal publisher, Elderand sarà un’esperienza action-RPG, fortemente basata sull’aspetto narrativo, nella quale i giocatori dovranno utilizzare le loro abilità in combattimento contro creature luciferine che sembrano essere uscite dal più profondo degli inferni.

Il titolo avrà un sistema di combattimento basato sulle abilità del personaggio, oltre che un gran numero di oggetti, armi, scudi, reliquie e pozioni. Ci saranno molte terre da esplorare e controllare, personaggi con i quali stringere amicizia, e ovviamente non mancheranno i mostri da affrontare e sconfiggere. Il tutto in quella che sembra essere una pixel art ben più che pregevole, almeno a giudicare dal trailer (che potete vedere in fondo all’articolo), e accompagnato da una colonna sonora di tutto rispetto.

Insomma noi non vediamo l’ora di scoprire questo promettente titolo!