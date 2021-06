Loopmancer: in arrivo un nuovo roguelike

Non sappiamo ancora quando, ma di sicuro un nuovo gioco roguelike sviluppato dal developer cinese eBrain Studio (che ha la sua sede nella città di Pechino) e pubblicato da Yooreka Studio, arriverà, e si intitolerà Loopmancer. Il titolo è previsto in arrivo su PC (via Steam) e console (anche se, al pari della data d’uscita, queste non sono state annunciate).

Loopmancer sarà un roguelike in 3D a scorrimento orizzontale che si svolgerà in un inquietante mondo cyberpunk. La storia sarà infatti ambientata nella fantastica Dragon City, nell’anno 2046, quando, nonostante il progresso della tecnologia e la sua disponibilità su vasta scala, il divario economico tra ricchi e poveri si è ampliato in modo insopportabile.

Il protagonista del titolo sarà Xiang Zixu, un brillante investigatore privato che troverà una morte brutale mentre sta indagando sul misterioso caso della scomparsa di una famosa giornalista. Ma subito dopo il suo assassinio, Xiang si sveglierà nel suo appartamento, con il suono petulante del suo telefonino. Prima che possa capire cosa sia successo, il detective risponde solo per sentire la voce del suo socio all’agenzia proporgli il caso della scomparsa di una famosa giornalista.

Intrappolato in questo loop temporale, riuscirà Xiang Zixu a trovare la via d’uscita e a salvare la donna scomparsa? Il gioco avrà ben sette ambienti, tutti da esplorare, oltre 100 armi sbloccabili, oltre 30 nemici da affrontare attraverso una serie di skills uniche. Inoltre Loopmancer comprenderà anche una serie di scelte che potranno cambiare il destino dei personaggi, così come il finale del gioco.

Nell’attesa dell’uscita di questo titolo, possiamo goderci intanto il primo trailer del gioco: lo trovate immediatamente qui sotto.