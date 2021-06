Evangelion 3.0+1.0: arriva una nuova versione del film

Attraverso il proprio sito ufficiale, Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, ultimo film della celebrata saga mecha creata da Hideaki Anno, ha svelato che esisterà presto una nuova versione 3.0+1.01. Stando a quanto annunciato, questa nuova revisione del titolo da recor dello studio d’animazione Khara conterrà alcune revisioni minori ad alcune sequenze animate, ma nessun particolare della storia vista finora cambierà in alcun modo. Questa nuova versione sarà mostrata per la prima volta in sala il prossimo 12 giugno in Giappone.

Uscito in patria lo scorso 8 marzo 2021, dopo una fase di lavorazione travagliata e ben due rinvii causati dalla pandemia da Covid-19, Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time è diventato il film di maggior successo della carriera di Hideaki Anno, incassando oltre 8 miliardi di yen (79 milioni di dollari circa) e superando Shin Godzilla. Il film ha anche fissato un record come titolo più visto al suo esordio in IMAX nei cinema nipponici.

Il film ha messo ufficialmente fine alla tetralogia di film Rebuild of Evangelion, che rilegge gli eventi della storica serie anime di Hideaki Anno, presentandoli da una nuova prospettiva, ed è stata anche l’ultima fatica del regista in questo universo narrativo. Anno infatti ha intenzione di dedicare la sua piena attenzione al’universo condiviso Shin, per il quale ha già realizzato Shin Godzilla, ed ha in programma Shin Ultraman e Shin Kamen Rider.

In Italia intanto, grazie a Dynit, la serie è pronta a tornare al cinema con un evento speciale in programma in alcune sale selezionate il prossimo 28, 29 e 30 giugno con i film Death (True) e The End of Evangelion.