One Piece: Oda rivela dettagli sui frutti SMILE

Fin dal suo primo capitolo, il manga di One Piece ci ha messo di fronte ai Frutti del Diavolo, dei rarissimi frutti in grado di concedere a chi li mangi dei poteri straordinari, togliendo però loro la capacità di nuotare. Nel corso degli oltre vent’anni di serializzazione dell’opera siamo venuti a sapere sempre più cose riguardo a questi particolarissimi frutti, sulla loro classificazione, e abbiamo anche scoperto che i loro poteri fanno talmente tanto gola da aver spinto alcuni geniali scienziati, tra cui il misterioso dottor Vegapunk e Cesar Clown, a crearne di artificiali.

Questi frutti (tutti di tipo Zoo-Zoo), che sono stati creati partendo da alcune ricerche sul corpo e sul Frutto di Kaido, uno dei Quattro Imperatori, vengono chiamati SMILE, ed è certo che non sono nemmeno lontanamente potenti quanto i veri Frutti del Diavolo, senza contare il fatto che i loro effetti non sembrano essere reversibili, e il corpo degli utilizzatori si trasformano in maniera permanente.

Sono questi frutti che hanno dato i poteri alla maggior parte della ciurma di Kaido, i cosiddetti Gifters, anche se uno di questi, probabilmente il meglio riuscito (una copia di quello di Kaido), è stato mangiato da Momonosuke Kozuki, il figlio di Oden Kozuki e legittimo shogun di Wano, che è stato inviato nel futuro per liberare il paese dalla tirannia di Orochi e dello stesso Kaido.

Ora sembra che in una recente intervista (un cui stralcio è stato tradotto dall’utente Twitter @SoulstormOP) Eiichiro Oda abbia rivelato ai fan di One Piece qualche informazione in più sui frutti SMILE, rivelando qualcosa sulle origini di questi frutti e sul loro legame con i veri Frutti del Diavolo:

Forse si comincerà a comprendere meglio, dunque, il funzionamento di questi frutti artificiali, e quale ruolo avranno nel resto della serie.

Oda: “Yes. While SMILE is called "artificial devil fruit", it is in fact it is completely different from a normal "devil fruit".

Punk Hazard’s “SAD” is a liquid that mixes the lineage factors of various animals. pic.twitter.com/vOBlVikmTr

