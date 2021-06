My Hero Academia: nuovi sketch per Shinso e Toga

La quinta stagione di My Hero Academia sta procedendo rapidamente nell’adattamento di alcuni degli archi narrativi più emozionanti del manga. La serie ha appena concluso, infatti, la saga dell’Addestramento Congiunto tra la 1-A e la 1-B, di cui è stato protagonista assoluto anche Hitoshi Shinso.

Il ragazzo, inizialmente inserito nel corso di studi generali del liceo Yuei, è stato preso sotto la propria ala protettrice da Shota Aizawa, che ha deciso di aiutarlo nel suo obiettivo di diventare un eroe. E proprio all’addestramento partito da Aizawa a Shinso è dedicato lo schizzo che Kohei Horikoshi ha realizzato per celebrare il ruolo avuto dal ragazzo e dal suo straordinario Quirk di lavaggio del cervello in questi episodi della quinta stagione.

Horikoshi ci mostra infatti Aizawa che addestra Shinso, indicandogli precisamente quali movimenti compiere con le bende da cattura che porta attorno al collo. Sicuramente con una simile attenzione da parte di un maestro come Eraserhead, Shinso non potrà che maturare e diventare un eroe straordinario.

Ma tra i personaggi più amati di My Hero Academia non ci sono soltanto gli eroi. Sembra infatti che, subito dopo l’arco narrativo dell’addestramento congiunto, arriverà anche quello d My Villain Academia, durante il quale scopriremo le sorti dell’Unione dei Villain, costretta a fare i conti con la scomparsa di All For One e in cerca di alleati per continuare la propria lotta contro la società degli eroi.

Ed è proprio durante questa saga che farà il suo esordio stagionale Himiko Toga, la folle ragazza che già tanti problemi è riuscita a creare a Deku e ai suoi compagni di classe. A lei, e alla sua passione per il sangue, è dedicato il secondo schizzo realizzato dal maestro Horikoshi, proprio in vista della sua apparizione sullo schermo.

E del resto anche noi non vediamo l’ora di riverdere Toga, così come tutti i suoi compagni dell’Unione dei Villain, per cercare di capire quali siano i loro piani. Per farlo bisognerà continuare a seguire la quinta stagione di My Hero Academia, attualmente disponibile su Crunchyroll.

Non è la prima volta che Horikoshi sottolinea l’ottimo lavoro di Bones nella trasposizione animata della sua opera con un nuovo disegno: nelle scorse settimane era toccato infatti anche a Tenya Iida e Pony Tsunotori.