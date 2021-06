L’attacco dei giganti: MAPPA assume nuovi animatori!

Il 2020 è stato l’anno della definitiva esplosione per MAPPA, lo studio d’animazione responsabile, tra i tanti altri lavori, della quarta e ultima stagione de L’attacco dei giganti (che conoscerà la sua conclusione soltanto nell’inverno del 2022). Oltre all’adattamento dell’opera-capolavoro di Hajime Isayama infatti, lo studio si è occupato di altri due grandi successi come The God of High School e, soprattutto, Jujutsu Kaisen (che grazie all’anime ha conosciuto nuove vette di successo).

Il tantissimo lavoro di questo periodo ha portato a MAPPA conseguenze positive, come la notorietà planetaria, ma anche qualche critica per i ritmi spaventosi ai quali i suoi animatori sono stati sottoposti per rispettare le scadenze imposte e le tabelle di marcia estremamente strette.

Forse per ovviare a questo problema dunque, lo studio d’animazione ha iniziato ad assumere nuovi animatori. Per cui, se sognate da sempre di lavorare alla realizzazione de L’attacco dei giganti, ecco la vostra occasione. Non dovete far altro che mandare il vostro curriculum qui.

L’annuncio è stato postato dallo studio su Twitter, per poter raggiungere il maggior numero di persone possibile in giro per il mondo, e il periodo di reclutamento durerà per tutto il mese di giugno. E di certo il lavoro non mancherà: MAPPA ha infatti in programma molte serie di alto profilo, per committenti di un certo livello (tra cui non si può evitare di nominare Netflix).

Lo studio lavorerà al primo film di Jujutsu Kaisen, alla seconda stagione di Yasuke, a Listeners, a Dorohedoro, a Kakegurui, a Zombie Land Saga e persino all’attesissimo Chainsaw Man. Chiara dunque la necessità di fare nuove assunzioni per non sovraccaricare eccessivamente gli animatori.

Insomma l’opportunità c’è, ed è concreta. Se il vostro sogno è sempre stato una carriera nel mondo degli anime non c’è motivo per non fare un tentativo.