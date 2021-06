My Hero Academia World Heroes Mission: ecco la data ufficiale del film!

La serie di My Hero Academia sta vivendo un anno d’oro in questo 2021. Il manga è entrato nel suo arco narrativo finale, e Kohei Horikoshi ha festeggiato con una mostra di disegni inediti, realizzati da lui o da altri grandi mangaka. La quinta stagione dell’anime sta procedendo in modo trionfale, e anche il terzo film ispirato alla saga My Hero Academia World Heroes Mission (che seguirà una storia originale scritta dallo stesso Horikoshi) prende lentamente forma, tanto che stata finalmente rivelata la data dell’esordio ufficiale della pellicola nelle sale nipponiche.

L’account Twitter ufficiale della serie ha infatti condiviso un nuovo poster, sul quale è riportata la data d’esordio giapponese, che sarà il prossimo 6 agosto. Rispettati dunque gli annunci che volevano un’uscita estiva per il film dedicato ai govani studenti dello Yuei.

Resta ora da capire per quando sarebbe prevista l’uscita del film al di fuori del Giappone. Generalmente passa sempre qualche mese tra l’uscita orginale e quella oltreoceano, un’attesa che potrebbe anche allungarsi se la situazione pandemica dovesse peggiorare.

Non si sa molto nemmeno sulla trama di questo My Hero Academia World Heroes Mission, nonostante una sinossi ci abbia già svelato il nucleo fondamentale. Gli eroi migliori del Giappone (tra cui non potranno mancare Endeavor e Hawks) saranno chiamati a una missione fuori dai confini nipponici per fermare il gruppo terroristico Humanize. Per farlo chiederanno il supporto anche degli aspiranti eroi della 1-A del liceo Yuei.

Ma un incidente che coinvolgerà i giovani cambierà ogni cosa, e Deku finirà per diventare un ricercato a livello internazionale. Riuscirà il nostro eroe a chiarire tutto e a fermare il piano dei villain?