Fortnite: i server sono temporaneamente chiusi

I server di Fortnite, solo per la giornata di oggi 8 giugno 2021 rimarranno chiusi per qualche ora. Il motivo è presto detto: Epic Games sta provvedendo alla condivisione della patch che costituisce la versione 17.00 del titolo e, per renderla pubblica, la software house deve prima pensare alla manutenzione dei server stessi.

Non sono brutte notizie quindi per i fan dello sparatutto online, anzi. Al termine dell’ultimazione dei lavori da parte di Epic Games, i giocatori potranno accedere alla Stagione 7 del Capitolo 2 di Fortnite. Lo status del server è costantemente in aggiornamento sul profilo ufficiale Twitter dell’opera e, una volta completate le attività di manutenzione, ai giocatori verrà richiesto di effettuare il download della patch necessaria ad accedere e a giocare finalmente alla versione 17.00 del titolo.

L’aggiornamento citato poc’anzi introdurrà diverse migliorie e novità. Innanzitutto, il tema che sarà l’indiscusso protagonista di questa nuova stagione è molto particolare: si tratta dello spazio e di alieni. In aggiunta verranno rese disponibili nuove potenti armi, aggiunte e cambiamenti significativi alla mappa e molto altro ancora. Sorprendente aggiunta è quella dell’abilità di poter bloccare la meccanica di Shakedown, ovvero ciò che permette al giocatore (e logicamente anche agli avversari) di localizzare i nemici, siano essi altri giocatori o personaggi dotati di IA.

Il team di sviluppo fa sapere, inoltre, che la patch in questione sarà più “ingombrante” di quelle passate e questa caratteristica sarà comune a tutte le piattaforme di gioco. Infine, in seguito agli ultimi eventi sportivi in cross-over con NBA, potremmo molto probabilmente assistere ad un’altra apparizione degna di nota: quella di Clark Kent, alias Superman. Non vi resta che pazientare e attendere il riavvio dei server, in modo da potervi “lanciare” su una nuova e ricchissima stagione dello sparatutto online di Epic Games.