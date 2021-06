Call of Duty: è in sviluppo un nuovo titolo mobile tripla A

Activision sta sviluppando un nuovo titolo mobile di Call of Duty internamente presso il nuovo studio Activision Mobile. La notizia arriva tramite il sito Web dell’azienda. Di seguito il commento della società di sviluppo:

Il nostro prossimo progetto è un nuovo titolo mobile AAA del franchise di Call of Duty e stiamo cercando grandi talenti provenienti da ambienti mobile, console e PC appassionati del loro lavoro, che condividano la nostra convinzione in ciò che AAA sperimenta su mobile può e dovrebbe essere. Siamo incredibilmente entusiasti di formare i nostri team e metterci al lavoro e invitarvi a unirvi a noi per creare qualcosa di speciale.

La notizia non è sorprendente, poiché Activision Mobile non è ancora stato annunciato ufficialmente, né lo è il gioco su cui stanno lavorando. Per quanto riguarda il loro nuovo titolo di CoD, non ci resta che aspettare e vedere. Come per tutti gli altri giochi di Call of Duty, le aspettative di Activision sono probabilmente molto alte. Nel febbraio 2020, il CEO di Activision Blizzard , Bobby Kotick, ha dichiarato che il mobile era la piattaforma più grande e che l’editore e la società stavano lavorando su giochi basati suoi migliori franchise da portare in seguito su dispostivi Android e iOS. Un annuncio di lavoro per un executive producer nel franchise di CoD è stato avvistato a settembre 2020 prima di essere messo offline. Includeva più riferimenti a Warzone Mobile, suggerendo che Activision stava pianificando di portare il successo del battle royale su nuove piattaforme.

Activision ha annunciato le serie free-to-play Call of Duty Mobile a novembre 2019 e di Call of Duty Warzone a marzo 2020. Il primo è stato scaricato oltre 500 milioni di volte e il secondo ha attratto oltre 100 milioni di giocatori su console e PC, secondo l’editore. Inoltre, Questo febbraio, Kotick ha affermato che diversi giochi mobili gratuiti di Warcraft erano in fase di sviluppo avanzato. Continuate a seguirci , per maggiori in formazioni.