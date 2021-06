Assassin’s Creed Valhalla: dettagli sul nuovo DLC

Appena il mese scorso è stato diffuso il primo DLC di Assassin’s Creed Valhalla (qui la recensione al contenuto aggiuntivo: “L’Ira dei Druidi”) che ci ha trasportati nei suggestivi ambienti irlandesi. Le avventure di Eivor, però, non finiscono di certo qui: in arrivo ci sarà sicuramente almeno un altro DLC di cui, grazie a un insider, ora sappiamo molto di più.

Il contenuto aggiuntivo di Assassin’s Creed Valhalla si chiamerà, come già sappiamo “The Siege of Paris” e avrà luogo in Francia. Un insider francese di Ubisoft, per altro, ha fornito su Reddit dettagli addizionali che andremo ad esaminare insieme. Per iniziare, la trama del DLC si svilupperà otto anni più tardi rispetto alla storia principale (quindi nell’anno domini 885), dando molto spazio allo sviluppo di numerosi intrecci e nuove trame, e girerà attorno ai rapporti difficoltosi tra i norreni presenti nel Regno di Francia e il regno stesso, capitanato da Carlo Il Grasso (pronipote di Carlo Magno).

Sembrerebbe che il sovrano francese deciderà di avviare una lenta guerra contro i norreni e c’è il rischio che potrà attaccare anche il Regno d’Inghilterra (Anglia). Eivor dovrà stabilire numerose alleanze, in modo tale da far ottenere alla cittadina di Ravensthorpe un sistema di supporto in Francia, così da poter evitare la guerra. Un ulteriore dubbio che viene sollevato dall’insider è riconducibile alla probabile assenza del gruppo degli Hidden Ones, cioè degli Occulti: il gruppo che ha dato vita all’organizzazione precedente alla Confraternita degli Assassini.

Il primo DLC del capitolo nordico dell’RPG di Ubisoft è stato rilasciato il 13 maggio 2021, mentre “The Siege of Paris” (traducibile come “L’Assedio di Parigi“), secondo il leaker J0nathan potrebbe verosimilmente essere disponibile entro il 9 novembre 2021. Sicuramente ne sapremo di più in previsione del Ubisoft Forward, evento che si terrà questo sabato e per ogni novità vi terremo informati.