Monster Harvest: il lancio è stato posticipato al 19 agosto

Mostrato allo scorso Future Games Show, Monster Harvest è stato posticipato per la seconda volta. Uscirà il 19 agosto, hanno confermato Merge Games e Maple Powered Games. Questo vale sia per la versione fisica che per quella digitale. Secondo Merge Games, l’ultimo ritardo consentirà al team di includere il supporto per l’America Latina e l’Europa orientale. Verrà implementato anche un ulteriore perfezionamento. Di seguito una panoramica del titolo tramite la sua pagina Steam:

Un’avventura in una fattoria fuori dal comune!

Preparati a vivere una grande avventura mentre inizi una nuova vita a Planimal Point. Sviluppa la tua fattoria, costruisci e personalizza la tua casa, crea i tuoi mobili, prepara deliziose confetture e muta le tue coltivazioni per creare dei compagni leali e forti da schierare in battaglia!

Scopri e combatti coi Planimal Point

Durante il tuo viaggio a Planimal Point, scoprirai delle strane melme che possono mutare le tue coltivazioni in modi che non avresti mai potuto immaginare! In base alla stagione, alla melma o alla coltivazione che muterai, potrai creare fino a 72 mutazioni diverse!

I Planimal sono delle leali coltivazioni mutate che saranno al tuo fianco in qualsiasi situazione durante la tua avventura a Planimal Point, mentre parteciperai a emozionanti battaglie a turni o esplorerai le segrete cercando di sconfiggere il malvagio Slime Co.

Occhio alle stagioni!

Planimal Point ha tre stagioni uniche che influenzano il gioco, con strane condizioni atmosferiche e stagionali che varieranno le caratteristiche delle tue coltivazioni. Fai attenzione alle bizzarre mutazioni che cambiano di stagione in stagione!

Ci sono vari modi per costruire e personalizzare la fattoria migliore di Monster Harvest! Crea e posiziona decine di oggetti e porta la tua fattoria al livello successivo producendo oggetti artigianali! Sblocca i tubi di irrigazione, la macchina per sottaceti e tanto altro per trasformare le tue coltivazioni fresche di raccolto in prodotti pronti per la vendita.

Monster Harvest sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam.