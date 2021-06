Fire Emblem Heroes: pubblicate informazioni sui nuovi eventi

Intelligent Systems ha pubblicato nuovi contenuti per Fire Emblem Heroes che celebrano la seconda parte del libro V. Di seguito una panoramica dei nuovi eventi in arrivo:

Negli eventi di evocazione di New Heroes, al termine di una sessione, dopo aver evocato per un totale di 40 volte, ricevi un eroe a 5 stelle e ottieni una pietra celeste. L’evocazione gratuita a 5 stelle è disponibile una sola volta per ogni evento.

Nuovi eroi da Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia sono qui insieme a Mythic Hero Nótt: Moon’s Elegance da Fire Emblem Heroes Serpent’s Whispers ! Ci sono anche nuove mappe della storia, missioni a tempo limitato e un bonus di accesso in cui puoi ottenere fino a 13 sfere.

Il primo giorno della celebrazione del punto medio del Libro V, gli eroi con le abilità Chill sono disponibili come parte di un focus di evocazione a 5 stelle! All’inizio del loro turno, possono ridurre la più alta di una certa statistica tra i nemici fino a un massimo di 7. La tua prima convocazione non costerà nessuna Sfera!

Forgiare Bonds: il futuro deciso è qui! Per un massimo di sette giorni durante l’evento, puoi guadagnare 2 sfere la prima volta che pulisci una mappa (una volta al giorno). Puoi ricevere ricompense come accessori, biglietti per la prima evocazione e codici divini!