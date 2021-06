Genshin Impact: nuove informazioni su Raiden, rumor

Il gioco di ruolo di successo di miHoYo, Genshin Impact, è riuscito ad accumulare molta popolarità in un breve lasso di tempo. Con aggiornamenti frequenti, il gioco ha continuato a crescere nel corso dei mesi e non mostra segni di rallentamento in tempi brevi. Il live streaming, del 28 maggio, ha anticipato le novità presenti nel prossimo aggiornamento. Inoltre, a partire dal 9 giugno il titolo approderà anche su Epic Game Store. L’aggiornamento 1.6 aggiungerà il boat system, un gruppo di nuove isole e un nuovo personaggio Kazuha.

Ora che il closed beta test di Genshin Impact 1.7 è iniziato, sono emersi anche leak, screenshot e il modello 3D in-game dell’Electro Archon Baal, chiamato anche Raiden Shogun, sono trapelati. Raiden è l‘Electro Archon, colui che regna sulla regione Inazuma di Teyvat in Genshin Impact . Inazuma è il prossimo capitolo della storia nel gioco e, secondo i rumor e i teaser di miHoYo, la regione arriverà con la versione 1.7, il 21 luglio 2021. Grazie ai leak di Lumie, possiamo dare una prima occhiata al nuovo personaggio. Anche se abbiamo già imparato molto sulla personalità di Raiden come sovrana e sulla sua tradizione nel gioco, il suo aspetto fisico e il suo volto non sono mai stati rivelati. Raiden indossa un kimono bianco e viola e ha occhi e capelli viola. Proprio come molti fan hanno immaginato, Baal assomiglia leggermente a Raiden Mei di Honkai Impact 3rd. Nell’immagine che si trova a fine news, è possibile confrontare i disegni dei fan da quelle del gioco. In ordine : prima Mei di Honkai Impact, seguono le sagome trapelate di Baal in Genshin Impact e infine il suo modello 3D appena trapelato.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store a partire dal 9 giugno) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.