Call of Duty Warzone: video mostra una mappa inedita

Call of Duty: Warzone, sparatutto di Infinity Ward e Activision uscito nel 2020, ha visto il lancio della terza Stagione l’8 aprile 2021, la quale ha introdotto una versione aggiornata della mappa (Verdansk 84) e la modalità Outbreak che vede i soldati fronteggiare la minaccia degli zombie. Il mese scorso, invece, è approdata la stagione 3 “Reloaded“, un aggiornamento intermedio che ha aggiunto tutta una serie di nuovi contenuti che vanno ad ampliare il gruppo di personaggi ispirati agli anni Ottanta, come ad esempio Rambo.

Di recente, inoltre, è emerso un video di otto minuti di durata, trapelato grazie ad un gruppo di leaker chiamato Cheezburgerboyz, il quale mostra una mappa inedita che è stata originariamente progettata per Call of Duty: Warzone oppure per Blackout 2.0. La mappa vedrebbe come nuovo scenario per la battle royale l’area dei Monti Urali, al confine tra Asia ed Europa, creata appositamente per la modalità Outbreak. Dal filmato si possono osservare altre aree che erano state precedentemente rivelate: si può notare lo Zoo, l’area di Ruka, la Miniera e il Sanatorio.

La nuova e quarta stagione della piattaforma battle royal avrà inizio il 10 giugno 2021, giorno del Summer Game Fest e apporterà grosse novità al prodotto, così anche per Call of Duty: Cold War. Fresca è anche la notizia che Activision sta lavorando ad un nuovo capitolo dello sparatutto per mobile, permettendo così una diffusione del franchise su sempre più piattaforme. Si ricorda che Call of Duty: Warzone è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.