Necromunda Hired Gun ha ricevuto la sua prima patch

Necromunda: Hired Gun, videogioco sparatutto della software house Streum On Studio, ha ricevuto la sua prima patch venerdì scorso. Con questa patch, lo studio di sviluppo è riuscito a dimostrare di saper ascoltare i giocatori, risolvendo alcuni dei suoi più grossi problemi.

Entrando nello specifico, la nuova patch apporta delle migliorie al mixaggio dell’audio, elemento decisamente problematico per la versione non aggiornata del titolo (addirittura, certi giocatori hanno constatato che alcuni livelli erano privi di effetti sonori). Un altro dei difetti sistemati è quello che riguarda il sistema di mira. Con la patch, Streum On Studio è riuscita a rimaneggiare parzialmente la mira assistita (soprattutto per quanto riguarda la mira verso il basso), in attesa di un aggiornamento più imponente che riesca ad aggiustare integralmente le meccaniche.

Altri bug degni di nota che sono stati rimossi con successo riguardavano l’area di tutorial, il sistema dei comandi invertiti, comportamenti imprevisti in alcune situazioni in-game e la non accuratezza della mira tramite il pad di controllo, il quale risulta decisamente più preciso.

Altri problemi più gravi, invece, come le difficoltà che il gioco ha nel caricamento di nuove aree e la frequenze con cui i gruppi di nemici appaiono, secondo la software house, devono essere ancora risolti. Rimaniamo in attesa di un’ulteriore patch e, nel frattempo, Necromunda: Hired Gun (di cui è presente una recensione su GamesVillage) è stato reso disponibile l’1 giugno per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.