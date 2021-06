Gwent: disponibile Once Upon a Pyre

Dopo l‘annuncio di qualche giorno fa, da oggi è disponibile Once Upon a Pyre, prima espansione di Price of Power, nuovo set di Gwent, il gioco di carte dell’universo The Witcher di CD Projekt Red. Il tema principale di questo set è la magia e il modo in cui le diverse fazioni la cercano, la combattono o la sfruttano. Ogni espansione aggiungerà nuove carte e strategie agli arsenali dei giocatori e farà avanzare la trama del set.

Once Upon a Pyre introduce 26 nuove carte, nuove strategie per gli arsenali dei giocatori e dà il via alla trama dietro il set Price of Power. L’espansione è disponibile per il download gratuito su tutte le piattaforme supportate (PC e dispositivi mobile, iOS e Android).

Sono disponibili diverse offerte a tempo limitato legate alla nuova espansione. Tra questi ci sono i pacchetti fazione Once Upon a Pyre e il Combo Pack Once Upon A Pyre, che garantiscono entrambi l’accesso a una selezione di carte premium per l’ultima espansione, oltre a oggetti bonus: avatar dedicati alla fazione e un tabellone di gioco a tema. I giocatori possono anche acquistare l’Expansion Passs, che include una moneta esclusiva e l’accesso istantaneo a tutte le carte premium di Price of Power di ciascuna delle tre espansioni del set non appena vengono rilasciate. Per sapere tutti i dettagli ci si può collegare al sito ufficiale dell’espansione.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio della nuova espansione di Gwent, che potete vedere qui sotto.