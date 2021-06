Annunciato lo showcase Capcom per L’E3 2021

Il programma dell’E3 2021 sembrerebbe essere molto ricco di conferenze e sorprese che giungeranno durante l’evento losangelino, che incomincerà dalla giornata del 12 Giugno 2021 fino al 15 dello stesso mese. Intanto, proprio per cogliere l’occasione, Capcom, la nota compagnia giapponese conosciuta per aver dato luce molteplici produzioni come Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry e tante altre ancora, ha annunciato uno showcase in vista per l’E3 2021.

Secondo quanto annunciato dalla compagnia, non mancheranno certamente all’appello le recenti uscite come Resident Evil Village e Monster Hunter Rise, ma pensiamo fermamente che la compagnia giapponese rivelerà dei nuovi progetti e non solo. Infine, lo showcase targato Capcom sarà trasmesso nella giornata del 14 Giugno alle ore 23:30 italiane. Per tutti i dettagli potete trovare il video dedicato pubblicato dalla compagnia nipponica.