Scarlet Nexus non è previsto al momento sull’Xbox Game Pass

Secondo i recenti rumor emersi nei giorni precedenti, Scarlet Nexus sarebbe dovuto arrivare già dal lancio sull’Xbox Game Pass, previsto per l’uscita sugli scaffali dei negozi per la giornata del 25 Giugno su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. A chiarire la situazione ci ha pensato Bandai Namco stessa che, durante una recente intervista su VGC, ha affermato che non c’è l’intenzione al momento di portare la produzione nipponica sull’Xbox Game Pass.

Ciò significa che se casomai voleste giocare sin dal giorno del lancio a Scarlet Nexus su PC e piattaforme Xbox, come gli utenti PlayStation, dovrete per forza acquistarlo a prezzo pieno sugli store fisici e digitali. Va detto, però, che solo in questo momento Bandai Namco non intende rilasciare sul catalogo dell’Xbox Game Pass il gioco in questione, magari in futuro potremo vederlo ma non in questo periodo.