Willy Morgan and The Curse of Bone Town: disponibile da oggi anche su Switch

Da oggi 8 giugno Willy Morgan and The Curse of Bone Town è disponibile anche su Switch. Già disponibile dallo scorso anno su PC, l’avventura grafica italiana di VLG Publishing, Imaginarylab e Leonardo Interactive, arriva infatti sulla console Nintendo.

Per l’occasione il publisher ha fatto uscire anche il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto. Fino al 20 giugno il gioco è scontato del 20% sul Nintendo eShop (da 24,99 a 19,99 euro).

Questa la descrizione Willy Morgan and The Curse of Bone Town:

Willy Morgan è un’avventura grafica in terza persona, ambientata in un mondo piratesco in chiave moderna. Unendo il tradizionale gameplay del genere punta-e-clicca con uno stile grafico cartoon davvero unico, Willy Morgan possiede l’atmosfera, lo humor e la libertà d’esplorazione tipici dei classici senza tempo.

Sono trascorsi 10 anni dalla misteriosa scomparsa del padre di Willy, il famoso archeologo Henry Morgan. Un giorno, il postino consegna una strana lettera:

“Se stai leggendo questa lettera vuol dire che qualcosa

è andato storto e ora tocca a te finire ciò che ho cominciato.

Recati appena possibile a Bone Town, stanza 09, ma

non fidarti di nessuno…”

– Gameplay non lineare: Esplora ed investiga senza limiti, raccogli oggetti e risolvi puzzle geniali.

– Stile grafico unico: Un mondo 3D fantastico e deformato, come sospeso nel tempo.

– Cutscene cinematografiche e più di 50 location da visitare.

– Un mondo di pirati con un tocco moderno: Pirati e computer? Beh, perchè no.

– 15 NPC con cui interagire: Tantissime ore di dialoghi interattivi pieni di ironia.

– Colonna sonora originale: Più di 2 ore di musica originale.