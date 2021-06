F1 2021: scopriamo come girerà il titolo su console next-gen

Codemasters è attualmente impegnata alla realizzazione di F1 2021, titolo che giungerà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 16 Luglio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Questo nuovo capitolo segna un passo importante per la compagnia, poiché è il primo titolo dopo l’acquisizione da parte di Electronic Arts, e gli sviluppatori sono decisamente in fomento proprio per questo.

Intanto, Codemasters ha recentemente svelato alcuni dettagli sulle versioni next-gen del gioco. Ebbene, su Xbox Series X e PlayStation 5, F1 2021 avrà le due classiche modalità: performance e qualità, le quali garantiranno i 4K e 60 fotogrammi al secondo nella modalità qualità e 120 fotogrammi al secondo in 1440p con la modalità performance. Inoltre, la sorella minore di Xbox Series X, ossia Xbox Series S, potrà far girare l’opera solo ed unicamente in 1080p a 60 fotogrammi al secondo.